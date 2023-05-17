Обсудили будущее развитие архивного дела. Во Владимире проходит Научно-методический совет архивных учреждений ЦФО. Среди участников – и руководитель Федерального архивного агентства. Он

Обсудили будущее развитие архивного дела. Во Владимире проходит Научно-методический совет архивных учреждений ЦФО. Среди участников – и руководитель Федерального архивного агентства. Он отметил, главная цель этой встречи – понять, каким образом пополнять архивные учреждения новыми документами. Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства Как эти документы новые принимать в архивы. Потому что память, она есть. Но