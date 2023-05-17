Во владимирских парках отдыха и развлечений проходят последние приготовления к началу летнего...

Во владимирских парках отдыха и развлечений проходят последние приготовления к началу летнего сезона.Во владимирских парках отдыха и развлечений идут последние приготовления к началу летнего сезона. Завершается установка новых аттракционов. А те, что уже зарегистрированы, проходят техническое освидетельствование.На учете в Гостехнадзоре только в областном центре стоят 25 каруселей, включая самый большой - Колесо обозрения, у всех есть госномера и акты о готовности к эксплуатации, выданные специализированными лабораториями. На особый контроль вопрос безопасности инспекторы взяли после трагедии в парке Оренбурга, где во время катания сложился цепочный аттракцион. Во Владимире - несколько каруселей подобного типа. Конструкции разного возраста, разной степени биомеханического риска.Алексей Пантелеев, начальник инспекции Гостехнадзора по г. Владимир и ЗАТО Радужный:- Конкретно 850-летия... исправны!Сколько лет самому старому аттракциону во Владимире? Много ли желающих прокатиться с ветерком на "Вихре"? И когда в областном центре откроют самую высокую летнюю горку - в Добросельском парке? Об этом - в вечернем выпуске "Вестей".