С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185632 владимирцев.

Во Владимирской области 17 мая выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё по 4 человека подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Муромском, Гороховецком и Селивановском, по 1 - в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185632 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51411 заболевших во Владимире, 21975 - в Ковровском районе и 20164 - в Муроме.