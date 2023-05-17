Во Владимирской области Александровский городской суд назначил иностранцу штраф за подделку...

Во Владимирской области Александровский городской суд назначил иностранцу штраф за подделку водительского удостоверения.Как стало известно, в феврале прошлого (2022) года во Владимире был остановлен водитель автомобиля. Сотрудники ГИБДД решили проверить документы, но оказалось, что они — подделка. Сам мужчина оказался гражданином Республики Таджикистан.В дальнейшем выяснилось, что водительское удостоверение подсудимому изготовили неизвестные за 30 000 рублей.Как итог: Александровский городской суд назначил подсудимому штраф - 50 000 рублей, информирует пресс-служба.При постановлении приговора суд учел, что у виновного есть малолетние дети, а также его признание вины и раскаяние в содеянном, активное участие в расследовании и пр.Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com