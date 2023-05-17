Во Владимирской области организация вырубила лес и «забыла» про его восстановление.
В региональной...
Во Владимирской области организация вырубила лес и «забыла» про его восстановление.
В региональной пресс-службе прокуратуры сообщили, что недавно проводилась проверка соблюдения требований лесного законодательства. Были зафиксированы нарушения.
Выяснилось, что ООО «Агат» был предоставлен в аренду лесной участок для работ по геологическому изучению недр. Вопрос касался разработки месторождений полезных ископаемых.
Хозяйствующий субъект, как сообщают в прокуратуре, вырубил лес на нужном участке. И всё вроде бы законно, но организация «забыла» провести работы по восстановлению.
В результате в Александровский городской суд направили исковое заявление о возложении на ООО «Агат» обязанности устранить нарушения.
Требования прокурора судом удовлетворены. Необходимые мероприятия по лесовосстановлению всё же были проведены.
Фото: pxfuel.com