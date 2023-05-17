Во Владимирской области организация вырубила лес и «забыла» про его восстановление. В региональной...

Во Владимирской области организация вырубила лес и «забыла» про его восстановление.В региональной пресс-службе прокуратуры сообщили, что недавно проводилась проверка соблюдения требований лесного законодательства. Были зафиксированы нарушения.Выяснилось, что ООО «Агат» был предоставлен в аренду лесной участок для работ по геологическому изучению недр. Вопрос касался разработки месторождений полезных ископаемых.Хозяйствующий субъект, как сообщают в прокуратуре, вырубил лес на нужном участке. И всё вроде бы законно, но организация «забыла» провести работы по восстановлению.В результате в Александровский городской суд направили исковое заявление о возложении на ООО «Агат» обязанности устранить нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены. Необходимые мероприятия по лесовосстановлению всё же были проведены.Фото: pxfuel.com