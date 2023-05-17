Во Владимирской области ожидается самый жаркий день на уходящей неделе. По прогнозам синоптиков,...

Во Владимирской области ожидается самый жаркий день на уходящей неделе.По прогнозам синоптиков, 18 мая погода во Владимирской области будет ясная, без осадков.Температура воздуха днем до +25°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C.Ветер южный, 1м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 751 до 754 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода». В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.Фото pxfuel.com