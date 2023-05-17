ДТП произошло на трассе «Хохлово — Камешково — Ручей».

Во Владимирской области по вине пенсионера на «Оке» пострадал человек. ДТП произошло на трассе «Хохлово — Камешково — Ручей».По предварительной информации, 77-летний водитель отечественного авто выехал на встречку, увидел «Форд» и попытался уйти от столкновения, вернувшись в свою полосу. Владелец иномарки выполнил аналогичный манёвр. Обе машины врезались друг в друга. «Форд» угодил в кювет, а «Ока» перевернулась на бок.В результате происшествия пострадал 67-летний пассажир «Форда». На место ЧП выезжали сотрудники Россоюзспаса, которые транспортировали его в карету скорой помощи.ГИБДД проводит проверку.