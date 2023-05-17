Пожар случился днем в квартире многоквартирного дома в поселке Головино Судогодского района. По счастливой случайности, в этом же доме у своего отца гостил пожарный Денис Шикель. Спасатель

Пожар случился днем в квартире многоквартирного дома в поселке Головино Судогодского района. По счастливой случайности, в этом же доме у своего отца гостил пожарный Денис Шикель. Спасатель незамедлительно вызвал своих коллег, и сам бросился на помощь. Он заметил, что с балкона на втором этаже валит дым, а в окне – силуэт человека. Оказалось, в квартире