МВД разослало ориентировку на уроженца Украины Юрия Денисова.

Во Владимирской области разыскивают подозреваемого в убийстве Владлена Татарского. МВД разослало ориентировку на уроженца Украины Юрия Денисова. Силовики считают его причастным к теракту в Санкт-Петербурге, а 33-ий регион мог стать перевалочным пунктом предполагаемых убийц.«Во Владимире был прописан установленный в ходе следствия сообщник подозреваемой, гражданин Украины Юрий Д. По информации спецслужб, именно он через сервис доставки и посредника передал девушке бомбу, которая сработала в питерском баре», - сообщалось ранее.Напомним, что 2 апреля после взрыва в одном из баров Санкт-Петербурга погиб известный военкор Владлен Татарский. По горячим следам силовики задержали , которая передала ему взорвавшуюся статуэтку. Сейчас девушка арестована и находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится ряд оперативных мероприятий, назначены экспертизы.