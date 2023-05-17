Во Владимирской области вынесен приговор убийце собственного деда.
Юрьев-Польским районным судом...
Во Владимирской области вынесен приговор убийце собственного деда.
Юрьев-Польским районным судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Было доказано, что 6-го сентября между внуком и его 85-летним дедом в селе Красное произошёл серьёзный конфликт.
В ярости 29-летний обвиняемый сначала избил потерпевшего кулаками, а потом, схватив топор, ударил лезвием по голове. Таким образом… 85-летний дед умер от рук собственного внука.
В ходе судебного разбирательства злоумышленник свою вину не признал. Пытаясь запутать суд, мужчина утверждал, что его дед умер от болезни. Мол, удар топором он нанес уже позднее.
Прокурором же, в свою очередь, были представлены убедительные доказательства вины мужчины в совершении преступления.
Юрьев-Польский суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил.
Фото: pxfuel.com