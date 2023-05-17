Во Владимирской области вынесен приговор убийце собственного деда. Юрьев-Польским районным судом...

Во Владимирской области вынесен приговор убийце собственного деда.Юрьев-Польским районным судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Было доказано, что 6-го сентября между внуком и его 85-летним дедом в селе Красное произошёл серьёзный конфликт.В ярости 29-летний обвиняемый сначала избил потерпевшего кулаками, а потом, схватив топор, ударил лезвием по голове. Таким образом… 85-летний дед умер от рук собственного внука.В ходе судебного разбирательства злоумышленник свою вину не признал. Пытаясь запутать суд, мужчина утверждал, что его дед умер от болезни. Мол, удар топором он нанес уже позднее.Прокурором же, в свою очередь, были представлены убедительные доказательства вины мужчины в совершении преступления.Юрьев-Польский суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Отмечается, что приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: pxfuel.com