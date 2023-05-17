На приеме у доктора мужик говорит:
- доктор, у меня три яйца.
Доктор обследует, щупает, мнет в руках яйца:
- да нет, у вас все нормально, два яичка, как у всех.
Мужик:
- нет доктор, именно три, вы внимательней проверяйте.
Доктор щупал-щупал:
- нет, только два, третьего нет!
Мужик:
- доктор, вы некомпетентны, я требую консилиума!
Позвал доктор коллег, те по очереди щупали, пришли к выводу:
- у вас два яичка, патологий нет.
Мужик ушел, выходит из поликлиники, встречает друга, тот спрашивает:
- ты чего, заболел?
- да нет, просто ласки захотелось.
еще анекдот!