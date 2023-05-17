Площадь возгораний составила 554 га.

Во Владимирской области зафиксировано 327 ландшафтных пожара. Об этом рассказали в правительстве региона.Площадь возгораний составила 554 га. Чаще всего палы сухостоя происходили во Владимире и Суздальском районе. На поджигателей составлено 97 протоколов.«Работа по наказанию виновных лиц ведётся недостаточно активно», - к такому выводу пришли владимирские чиновники.Власти планируют активизироваться в этом направлении. Поставлена задача привести в порядок минерализованные полосы и противопожарные водоёмы.