Во Владимире прошел финал первого чемпионата по аналитике. Турнир провели на базе Президентской Академии РАНХиГС. Его участниками стали студенты со всей области. Их основная задача –

Во Владимире прошел финал первого чемпионата по аналитике. Турнир провели на базе Президентской Академии РАНХиГС. Его участниками стали студенты со всей области. Их основная задача – решить кейс, связанный с анализом данных. Ольга Корнилова, декан факультета экономики Владимирского филиала РАНХиГС В настоящее время особенную актуальность приобретает умение работать с данными, и чемпионат является прекрасной возможностью