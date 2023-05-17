Анастасия Волочкова прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный поднял руку на жену.

Анастасия Волочкова прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный поднял руку на жену.Анастасия Волочкова всегда активно взаимодействует с прессой. Балерина прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный избил жену до состояния комы.В разговоре с журналистами знаменитость допустила, что ее экс-избранник действительно поднял руку на супругу. По информации телеграм-канала Shot, бывший партнер избранницы набросился на свою нынешнюю жену в квартире в Бауманском районе Москвы.Полицию и скорую помощь вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренним кровотечением в голове и множественными ушибами и ссадинами. В результате полученных травм женщина впала в кому, отмечает .Волочкова вспомнила, что в ходе их отношений в характере мужчины проявилось тревожное качество. "Он вспыльчивый человек, очень вспыльчивый. Но не доходило никогда до каких-то серьезных моментов", — цитируют балерину светские обозреватели.Доходило до того, что возлюбленный повышал голос на балерину или выражал негодование в переписке. Благодаря харизме Волочковой удавалось держать все под контролем. Стоит отметить, что знаменитость встречалась с предпринимателем всего месяц — они на берегу договорились о том, что их отношения не перейдут в разряд серьезных.