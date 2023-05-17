Страшные вести пришли из Ленинградской области. В поселке Дружная горка, что находится в Гатчинском районе, был убит госслужащий.

Страшные вести пришли из Ленинградской области. В поселке Дружная горка,что находится в Гатчинском районе, был убит госслужащий.Поводом для преступления стал, сообщает новостное агентство , давний скандал из-за земельного участка. Как оказалось, местные органы управления длительное время не могли помочь 60-летнему жителю поселка, в результате чего тот решил разобраться с "обидчиком".Вечером 16 марта пенсионер подкараулил своего визави и напал на него с ножом, нанеся ему несколько фатальных ударов. Таким образом, конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника.Сотрудники уголовного розыска, на которых сослался портал , сообщили, что убийца сдался им буквально через несколько часов после преступления. Следователи, задержавшие пенсионера, проведут допрос, после чего тот предстанет перед судом.