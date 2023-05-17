За какие территории для благоустройства проголосовали жители Владимирской области?
Больше 65-ти...
За какие территории для благоустройства проголосовали жители Владимирской области?
Больше 65-ти тысяч жителей Владимирской области проголосовали за благоустройство общественных пространств. Опрос продлится до конца месяца.
В областном центре, где о своем мнении заявили 18 тысяч человек, лидируют улица Девическая и с небольшим отрывом - сквер в микрорайоне Юрьевец.
Реконструкция исторического центра (самый масштабный проект) предусматривает организацию прогулочной зоны вдоль кафе и магазинов, зон для отдыха и общественных мероприятий, а также озеленение, освещение и установку малых архитектурных форм.
Активнее всех голосуют александровцы, кольчугинцы и киржачане.
В Александрове лидирует Дичковское озеро, в Муроме - Окский парк, в Коврове - сквер на Космодемьянской, в Кольчугине - зона спортивной площадки ДК.
Всего в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда" участвуют 19 городов и городских поселений региона.
Сайт опроса - 33.городсреда.ру.