За пьяную езду ответит 19-летний житель Гороховца. По информации полиции, парень сел пьяным за руль, еще и без прав. Оказалось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности

За пьяную езду ответит 19-летний житель Гороховца. По информации полиции, парень сел пьяным за руль, еще и без прав. Оказалось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Так что теперь ему грозит уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!