Житель Кольчугино обвиняется в покушении на убийство сожителя его матери. Житель Кольчугино...

Житель Кольчугино обвиняется в покушении на убийство сожителя его матери.Житель Кольчугино обвиняется в совершении преступлений, а именно в покушении на убийство с умышленным причинением легкого и средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе разбирательства установлено, что мужчина проживал в доме у своей сожительницы с её взрослым сыном. У мужчин периодически возникали конфликты.19 февраля обвиняемый и потерпевший употребляли алкоголь и между ними произошла ссора. Сын упрекнул сожителя матери в том, что он получает мало денег.Злоумышленник разозлился, взял кухонный нож и нанес им не менее шести ударов в шею, грудь и правую руку. Испугавшись того, что сделал, обвиняемый сам вызвал скорую помощь.Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд.Фото pxfuel.com