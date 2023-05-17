Три неблагоприятных дня для дачников. Как влияет новолуние на огородные и посевные работы? С 15 по...

Три неблагоприятных дня для дачников. Как влияет новолуние на огородные и посевные работы?С 15 по 22 мая 2023 года дачникам придется воздержаться от работ на огороде. Это значит запрещено проводить рыхление, высадку рассады, посев семян. Связано это с тем, что 19 мая день Новолуния. А также дни "до" и "после" него.В дни Новолуния растения очень уязвимы, поэтому всякого рода огородных работ могут погубить их. А вот поливать и бороться с сорняками можно и даже нужно.Самыми благоприятными для посадки корнеплодов будут дни, когда убывающая Луна находится под плодородными знаками Зодиака, а для растений растущих над землей — когда Луна проходит под плодородными знаками.На заметку!Знаки Зодиака имеют большее влияние, чем Фазы Луны, поэтому под плодородными знаками (Скорпион, Рыбы, Телец, Рак) можно смело сажать практически все растения, а вот под неплодородными (Водолей, Лев, Овен) не рекомендуется сажать ни на растущей Луне, ни на убывающей.Фото pxfuel.com