Жители и гости Владимира смогут побывать на премьере необычного спектакля Столетов. 20 мая в...

Жители и гости Владимира смогут побывать на премьере необычного спектакля "Столетов".20 мая в рамках акции "Ночь в музее" владимирцы смогут побывать на премьере необычного спектакля "Столетов". Формат для дома-музея новый. Зрители не только узнают о жизни известной владимирской семьи, но и сами станут участниками театрального действа. Вера Куликова расскажет подробнее.- Я приглашаю вас в гости.Виртуальное путешествие в 19 век. Благодаря "машине времени" жители и гости Владимира встречаются с нашим славным земляком, ученым- физиком Александром Столетовым. Открывателю фотоэффекта, основателю школы русских физиков, создателю первой российской учебно-исследовательской лаборатории посвящен новый спектакль. "Погружению" способствует и сама площадка. Премьера постановки прошла во владимирском Доме-музее Столетовых. Он - и декорации, и сцена.Кирилл Губин, руководитель Информационного центра по атомной энергии г. Владимира:- Это наш самый знаменитый владимирский ученый и знаменитый на весь мир физик, который внес огромный вклад в изучение фотоэффекта в первую очередь. Как раз одна из целей рассказывать, популяризировать такие личности.Рассказ ведется от имени Александра Столетова. Автором сценария стала филолог Наталья Фельдман. Основа спектакля- документальная.- Это его дневники, это его публичные лекции. Причем, я нашла еще нашла в инете с еще дореволюционной орфографией. С ятями , с ерами и знаете это очень легко читается.Экскурсию по дому ведет Сергей Харитонов. Ответственный хранитель Дома Столетовых - в роли знаменитого земляка. Чтобы войти в образ Александра Васильевича, Сергею даже не пришлось ничего менять в своем облике. О своём герое говорит: Столетов был неуживчивым. До конца жизни гениальный учёный оставался один.Сергей Харитонов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ответственный хранитель Дома-музея Столетовых:- К студентам был очень требовательным! И в тоже время он вкладывался в них. Требуя отдачи, он очень многое им давал! Может в чем-то и проявлял неуживчивость характера, но не ради каких-то личных корыстных интересов, а его кумиром смыслом жизни была наука.Вероятно, потому и сделал Столетов столько открытий, которыми мы пользуемся до сих пор. Электронные турникеты - тоже идея прославленного физика. Спектакль интерактивный. Вместе с артистами посетители могут принять участие в опытах.- И теперь нам нужно эту цепь разомкнуть, для этого мы перекрываем источник света, перекрываем его рукой, таким образом мы размыкаем цепь.Отдельная экспозиция отреставрированного Дома- "Генералы"- посвящена братьям Николаю и Дмитрию Столетовым. Выпускники Московского университета- блестящие математики- решили посвятить себя служению армии. Во время Крымской войны Николай Столетов познакомился с поручиком Львом Толстым. Эти бесценные страницы с автографом Льва Николаевича Толстого занимают особое место в экспозиции.Сергей Харитонов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ответственный хранитель Дома-музея Столетовых:- На прощание поручик подарил Николаю небольшой клочок бумаги на котором в нескольких строках набросан был рассказ "Ночное пробуждение".Уже 20 мая в рамках акции "Ночь в музее" увидеть спектакль "Столетов" смогут все желающие.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. Вести-Владимир