Атмосферный фронт понизит температуру воздуха во Владимирской области Уходящий на юг атмосферный...

Атмосферный фронт понизит температуру воздуха во Владимирской областиУходящий на юг атмосферный фронт формирует погоду во Владимирской области. На протяжении дня из-за облаков будет выглядывать Солнце, а понижение температуры будет незначительным.В субботу, 18 мая 2024 года, днем ожидайте отметку на термометрах +16°С.Скорость северо-восточного ветра - 3м/с.Показатель влажности — 37%.В темное время суток температура воздуха понизится до +12°С.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.Народный прогноз на 18 мая:На Руси верили: кошка ест траву — к дождю; если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя; если на черёмухе много цветов, то летом часто будут идти дожди.Фото: Митяй Пирогов