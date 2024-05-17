Более 28 тысяч сеянцев ели высадили в Александровском районе в рамках международной акции «Сад...

Более 28 тысяч сеянцев ели высадили в Александровском районе в рамках международной акции «Сад памяти»Деревья в память о героях Великой Отечественной войны.Участниками акции стали больше сотни человек: представители районной администрации, Александровского лесничества, члены молодёжного актива компании «Энергосбыт Волга», школьники. Слово Александру Сыпченко.- Движением "мечом Колесова" прижимаем ее затем ногой, на всякий случай, притоптываем.Эти сеянцы ели уже через 7 лет превратятся в молодой хвойный лес, где каждое дерево станет символом нерушимой связи поколений. В международной акции "Сад памяти" молодежный актив "Энергосбыт Волга" участвует каждый год. Ее главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.Вадим Волков, председатель молодежного актива компании "Энергосбыт Волга":- Для каждого из нас это мероприятие, эта акция, это что-то личное. У каждого в семье есть родственники, близкие, которые участвовали в Великой Отечественной войне и мой прадедушка Шибаев Василий Иванович прошел всю войну разведчиком, вернулся.Только в прошлом году во Владимирской области в рамках акции высажено более 250 тысяч сеянцев и саженцев на общей площади в 60 гектаров. В этом году на карте региона более двух десятков точек, где появится «Сад памяти».Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- Сегодня присутствуют молодежь, ветераны, люди всех возрастов, трудовые коллективы, здесь есть мамы мобилизованных наших участников специальной военной операции. Те для кого патриотизм, экология, память не пустые слова.Появление зелёных памятников в честь героев также решает задачи сохранения и восстановления лесного фонда.Марина Троянова, директор Александровского лесничества:- Сегодня посадим, потом будут проводиться агротехнические уходы, лесоводственные уходы, дополнение лесных культур. Далее осветление и так далее. Когда-нибудь здесь будет еловый лес.Компания "Энергосбыт Волга" поддерживает акции по сохранению и приумножению лесов и реализует экоинициативу "Каждое дерево на счету". Почти 97 тысяч клиентов компании уже отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные. Таким образом за месяц они спасают 20 деревьев. За год - целый лес.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"