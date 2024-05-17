Смотрите в дайджесте:– По всей стране пройдут антитеррористические учения в образовательных учреждениях– Участок дороги М-7 от поворота на Южный объезд Владимира до «Ленты»

Смотрите в дайджесте:– По всей стране пройдут антитеррористические учения в образовательных учреждениях– Участок дороги М-7 от поворота на Южный объезд Владимира до «Ленты» отремонтируют– Нихао – Александр Авдеев передает «привет» из Китая– Ночь музеев 2024. Явки, пароли. Где получить дозу искусства и знаний?