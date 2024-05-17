Делегация Владимирской области приняла участие в открытии 8-ого по счёту Российско-Китайского...

Делегация Владимирской области приняла участие в открытии 8-ого по счёту Российско-Китайского ЭКСПОПродолжается государственный визит Президента Владимира Путина в Китайскую Народную республику. В состав российской делегации вошёл губернатор Александр Авдеев.Важнейшим событием сегодняшнего дня стало открытие 8-ого по счёту Российско-Китайского ЭКСПО. Утром форум стартовал в Харбине. Участие в торжественном открытии принял Президент Владимир Путин. Девиз ЭКСПО - "Сотрудничество, взаимное доверие, возможности". Это сегодня вектор отношений Москвы и Пекина.Особое направление - сотрудничество между регионами. Губернатор Александр Авдеев подчёркивает: в планах делегации Владимирской области - переговоры и новые контакты.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Президент страны Владимир Владимирович Путин и руководитель правительства Ли Цян подчеркнули, сколько важно в нынешних условиях развивать именно межрегиональное сотрудничество. И Владимир Владимирович уделил большое внимание присутствию здесь регионов, субъектов Российской Федерации и мы намерены также развивать сотрудничество с компаниями различных регионов Китайской Народной республики, для того, чтобы использовать потенциал Владимирской области, в сфере логистики, в сфере производства, в машиностроении и так далее.По словам Александра Авдеева, сотрудничество с Китаем для 33-его региона означает свежие инвестиции в экономику, внедрение современных технологий, новые логистические цепочки. Всё это - основа для улучшения качества жизни людей.Напомним, один из проектов, в котором могут принять участие китайские специалисты - создание стекольного кластера во Владимирской области.