Дело об ампутированной руке на производстве хлебобулочных изделий направили в суд. Тяжкий вред здоровью работника был нанесен на «Владимирском хлебокомбинате» еще в сентябре 2023 года. В

Дело об ампутированной руке на производстве хлебобулочных изделий направили в суд. Тяжкий вред здоровью работника был нанесен на «Владимирском хлебокомбинате» еще в сентябре 2023 года. В результате ЧП 56-летняя пострадавшая лишилась правой руки до запястья. В ходе следствия выяснилось, что сотрудница работала машинистом тестоделителя временно, пока ее коллега находится в отпуске. Судить будут бывшего мастера