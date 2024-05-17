Дом на улице Тракторной во Владимире обступили наливайки и алкомаркеты Жильцы говорят, кругом...

Дом на улице Тракторной во Владимире обступили "наливайки" и "алкомаркеты"Жильцы говорят, кругом все завалено мусором, по вечерам страшно выйти из подъезда, а по ночам под окнами - шум и драки.Люди уже куда только ни обращались. Очередную жалобу они направили в региональный штаб Народного фронта. Активисты Молодежного крыла выехали на место и увидели привычную картину: ночной разливной магазин - в пристройке к дому, еще одна наливайка - прямо в жилом здании.Ранее Народный фронт добился закрытия алкомаркета на Фатьянова. Сейчас вместе с областными депутатами участвует в разработке закона, который ограничит работу таких заведений "общераспития" в многоквартирных домах и в частном секторе.Ангелина Юдина, активист Молодежного крыла Народного фронта во Владимирской области:- В который раз мы опять видим автомат, который постоянно гремит среди ночи, потому что он также работает ночью, да и в целом постоянно.Татьяна, жительница г. Владимира:- Спиваются и мужчины тут ходят ночью, покупают спиртные напитки. Все это ведет к краху и к гибели населения, поэтому я за то, чтобы все закрыли.