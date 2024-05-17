Экспериментальный проект инструментального ансамбля ОктаВИА и вокального Резонанс услышали жители...

Экспериментальный проект инструментального ансамбля ОктаВИА и вокального "Резонанс" услышали жители ВладимираДжаз и не только. Вместо привычного зрительного зала певцы и музыканты выступали на импровизированной сцене в холле ОДК.На вечере прозвучали композиции джазменов разных эпох. Дюка Эллингтона, Коула Портера, Исаака Дунаевского, Игоря Бутмана и Эдуарда Артемьева, а также авторские аранжировки самих музыкантов ОДК. Латиноамериканские ритмы, классический джаз с импровизацией, песни из российских кинофильмов - "Эй, моряк", "Луч солнца золотого".Исполнители создали по-настоящему камерную атмосферу, и зрители задавали им свои вопросы. Вечер джаза во Владимире посетила и делегация из подшефного нашему региону города Кировское ДНР. Они приехали в наш регион на несколько дней.Светлана Кузан, директор музыкальной школы г.Кировское, ДНР:- Вы позаботились о нас, пригласили на такие мероприятия. Это в памяти и в сердце у нас навсегда. Донбасс просто поражен таким приемом.Анна Охота, начальник отдела культуры администрации Шахтерского муниципального округа ДНР:- Эстетическое удовольствие очень сильное, мы в ДНР лишены такой возможности посещать филармонии, дворцы культуры в связи с ситуацией на нашей территории. И, конечно, это праздник сегодня для нас.