Сегодня, 17 мая, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине Александр Авдеев подписал контракт с крупной компанией CNBM. Она займется проектированием кластера «Стеклограда» во Владимирской

Сегодня, 17 мая, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине Александр Авдеев подписал контракт с крупной компанией CNBM. Она займется проектированием кластера «Стеклограда» во Владимирской области. Александр Авдеев, губернатор области Планируем объединить наши с китайскими партнёрами компетенции и организовать производство огнеупорного кирпича, стеклотары, а также стекла для солнечных батарей, фармацевтики и других отраслей. Предварительная стоимость проекта