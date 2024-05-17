Верующие прикладываются к иконе Казанской Божией Матери. Образ в древнюю столицу привезли вечером 16 марта. Икона находится в Богородице-Рождественском монастыре. Она была написана примерно

Верующие прикладываются к иконе Казанской Божией Матери. Образ в древнюю столицу привезли вечером 16 марта. Икона находится в Богородице-Рождественском монастыре. Она была написана примерно в 1580 году, и имеет особое историческое значение. Образ Казанской Богородицы называют иконой Русских Побед. В годы Смуты она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Сейчас по благословению Патриарха