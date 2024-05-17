На службу по контракту в ряды российской армии отправилась новая группа добровольцев из...

На службу по контракту в ряды российской армии отправилась новая группа добровольцев из Владимирской областиТоржественная церемония по традиции прошла в Доме культуры молодёжи.Присоединиться к СВОИм и встать на защиту рубежей страны решили жители разных районов Владимирской области. Сейчас добровольцев ждут учебные подразделения Министерства обороны.С напутствиями к бойцам обратились представители военного комиссариата региона, областного правительства, администрации города Владимира, Общественной палаты области, родные и близкие бойцов, ветераны, в том числе контр-адмирал Геннадий Жерин.Защитники получили духовное благословение. Каждому из них подарили икону с молитвой "Живый в помощи" и послания, которые написали студенты в рамках проекта "Письмо солдату".