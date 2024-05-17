На строительство новой котельной в Кольчугине выделили более 300 миллионов рублей В пресс-службе...

На строительство новой котельной в Кольчугине выделили более 300 миллионов рублейВ пресс-службе Владимиртеплогаза сообщили о старте работ по восстановлению тепловой инфраструктуры.Жители Кольчугино массово жаловались на качество предоставляемой услуги.Современная блочно-модульная котельная на 35МВт появится в микрорайоне №1.Торги уже состоялись, подрядчик определён, стоимость нового источника тепла — больше 300 миллионов рублей.Управлять новым имуществом будет «Владимиртеплогаз».Кроме того, планируют отремонтировать старую котельную в поселке Лесосплав. Все котлы пройдут капитальный ремонт. Один из них уже этой весной был отремонтирован на 15 миллионов рублей.Фото: пресс-служба областной прокуратуры