На строительство новой котельной в Кольчугине выделили более 300 миллионов рублей
В пресс-службе...
На строительство новой котельной в Кольчугине выделили более 300 миллионов рублей
В пресс-службе Владимиртеплогаза сообщили о старте работ по восстановлению тепловой инфраструктуры.
Жители Кольчугино массово жаловались на качество предоставляемой услуги.
Современная блочно-модульная котельная на 35МВт появится в микрорайоне №1.
Торги уже состоялись, подрядчик определён, стоимость нового источника тепла — больше 300 миллионов рублей.
Управлять новым имуществом будет «Владимиртеплогаз».
Кроме того, планируют отремонтировать старую котельную в поселке Лесосплав. Все котлы пройдут капитальный ремонт. Один из них уже этой весной был отремонтирован на 15 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры