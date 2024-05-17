В апреле 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры ГЖД наблюдалось снижение количества граждан, получивших травмы по собственной неосторожности.

В апреле 2024 года на объектах железнодорожной инфраструктуры ГЖД наблюдалось снижение количества граждан, получивших травмы по собственной неосторожности. Таких оказалось 7 человек, что на 1 случай меньше, чем годом ранее. Об этом рассказала пресс-служба компании.Всего же за 4 месяца по собственной неосторожности ранения получили 29 человек.«Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом, травмирование электротоком и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда», - отмечает пресс-служба.Сотрудники компании проводят систематическую профилактическую работу, направленную на предотвращение травматизма. Так, железнодорожники вместе с правоохранителями осуществляют рейды и организуют беседы в образовательных учреждениях.«Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении пресс-службы компании.