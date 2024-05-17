Перед судом предстанет мужчина, избивший свою мать в Муромском районе В феврале 2024 года...

Перед судом предстанет мужчина, избивший свою мать в Муромском районеВ феврале 2024 года 41-летний житель Мурома находился в доме своих родителей в деревне Пестенькино. Фигурант распивал спиртные напитки. Племянница сделала замечание по поводу его неподобающего поведения. Словесная «перепалка» переросла в серьезную ссору.Мать обвиняемого, пытаясь закончить конфликт, выпроводила сына из дома. Выйдя на улицу, он ударил ногой по стоящему там автомобилю родственницы и высказал дальнейшие намерения повредить её машину. Мать, пытаясь это предотвратить, толкнула сына в сугроб.В ответ фигурант умышленно нанес матери один удар в живот ногой. В итоге женщина получила тупую травму, повлекшую необходимость проведения операции.Как итог, - мужчина был задержан, утверждено обвинительное заключение.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.За совершение преступления фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений