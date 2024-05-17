В четверг в "Манеже" открылась IV Московская неделя интерьера и дизайна, в первый день выставки прошел показ для профессиональной аудитории, выступление мировых экспертов в дизайне и питч перспективных проектов, а у входа собрались очереди, сообщает пресс-служба организаторов.

В этом году выставка началась с нового формата - показа для профессионалов индустрии дизайна. Представители компаний и индивидуальные предприниматели смогли в спокойной обстановке изучить новые предложения от производителей, обменяться контактами и заключить соглашения о сотрудничестве.К концу закрытого показа у "Манежа" собрались очереди из посетителей, которые ждали момент, когда выставка откроется для широкой аудитории. Начиная с 15:00 выставочное пространство Московской недели интерьера и дизайна наполнилось посетителями и обсуждениями новинок.Деловая программа в этом году пополнилась ведущими мировыми экспертами. Дизайнер Кавита Чаудари рассказала про особенности бизнеса в креативной среде, какие есть векторы развития и ресурсы, как масштабировать свой бренд через социально значимые проекты."Мне очень понравилась Москва, тут поистине уникальная архитектура, давно хотела приехать в Россию. Выставка собрала уникальные решения от российских дизайнеров, очень интересно наблюдать за ходом дизайнерской мысли. Мы уже много лет работаем в России, сейчас этот рынок выходит в топ-10 по количеству наших клиентов, именно поэтому мы приняли решение открыть тут представительство, и вот нашему магазину в Самаре уже 5 лет. Очень ждем сотрудничества с местными галереями и дизайнерами", - сказала Чаудари.Также в сессиях выставки приняли участие архитекторы проектов современности. Экс-руководитель отделения Zaha Hadid Architects на Ближнем Востоке, основатель Tariq Khayyat Design Partners (TKDP) Тарик Хайят рассказал о самых успешных проектах. А главный архитектор Akon City Хуссейн Бакри, который проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды, обозначил современные тенденции городского дизайна.Для российских производителей главным деловым событием первого дня выставки стал приезд международных байеров и B2B-сессия с импортерами из Индии. Советник по международным отношениям Совета по развитию торговли Индии Сунил Дхами обозначил важность мероприятия для индийских производителей и предложил сотрудничество российским коллегам.