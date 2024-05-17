Капитальный ремонт Никологорской поликлиники, который начался в 2022 году, продлится до 2025 года.

Капитальный ремонт Никологорской поликлиники, который начался в 2022 году, продлится до 2025 года. Об этом рассказала регионального Минздрава.Восстановление объекта проходит по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». За первые два года на ремонт было потрачено порядка 68 млн рублей. В частности, работы прошли на трёх этажах поликлиники, была заменена система электроснабжения. Специалисты починили крышу, заменили окна, отремонтировали входную группу и облагородили прилегающую территорию.На текущий момент рабочие трудятся в рентген-кабинете на 4-м этаже поликлиники. Кроме того, для медучреждения планируют купить цифровой маммограф.«В следующем году отремонтируют подвальное помещение и 4 этаж поликлиники, заменят пожарную сигнализацию. К концу 2025 ремонт планируют завершить», - отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава Владимирской области.