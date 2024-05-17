В пятницу, 17 мая, во Владимир должна приехать китайская делегация, в состав которой вошли руководители Департамента образования и сотрудники образовательных организаций из провинции Шэньси.

В пятницу, 17 мая, во Владимир должна приехать китайская делегация, в состав которой вошли руководители Департамента образования и сотрудники образовательных организаций из провинции Шэньси. Об этом рассказали местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.Визит пройдёт под эгидой 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Цель приезда иностранных гостей – развитие и расширение международных отношений.Напомним, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев находится в Китае, куда прибыл в составе российской делегации.«Будем участвовать в VIII Российско-китайском ЭКСПО. На выставке будет представлена и владимирская продукция. Запланировал встречи и переговоры о сотрудничестве с китайскими партнёрами в разных отраслях экономики», - написал руководитель 33-го региона в своём .