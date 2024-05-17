Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 20 и 27 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.

Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» начнут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва в последние выходные дни мая.Из столицы России десятивагонный состав отправится 19 и 26 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 20 и 27 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.Напомним, что Горьковская железная дорога в период майских праздников 2024 года с вокзалов и станций отправила свыше 1,5 млн пассажиров.Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».***Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.