Спасатели обнаружили в Колокше труп мужчины-рыбака Начальник собинской спасательной станции АСС...

Спасатели обнаружили в Колокше труп мужчины-рыбакаНачальник собинской спасательной станции АСС Сергей Смирнов, спасатели Игорь Ганцев и Максим Иванов сегодня проводили поисково-спасательные работы на реке Колокша.В пресс-службе Министерства региональной безопасности Владимирской области сообщили: В 700 метрах ниже по течению деревни Еросово обнаружено и поднято тело мужчины-рыбака.На данный момент обстоятельства гибели уточняются.Фото: пресс-служба Министерства региональной безопасности Владимирской области