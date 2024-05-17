Свинокомплекс во Владимире выплатил работникам долг по зарплате в размере 22 миллионов...

Свинокомплекс во Владимире выплатил работникам долг по зарплате в размере 22 миллионов рублейПрокуратура города Владимира провела проверку соблюдения трудового законодательства в ЗАО по свиноводству «Владимирское».Оказалось, что 71 работнику длительное время не выплачивали зарплату. Общая сумма задолженности превысила 22 миллиона рублей.Предприятие признано банкротом еще в 2020 году, в отношении него была введена процедура конкурсного производства.Представители надзорного ведомства набились активизации процесса реализации имущества должника, снятие ограничений на распределение денежных средств и их направление на выплату заработной платы работникам.«Организация и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы) и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После вмешательства надзорного органа задолженность по заработной плате была погашена.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений