За создание самого верного образа Шерлока Холмса на телевидении Василий Ливанов был удостоен ордена Британской империи. Проверим, насколько хорошо вы помните культовое советское произведение кинематографа.

За создание самого верного образа Шерлока Холмса на телевидении Василий Ливанов был удостоен ордена Британской империи. Проверим, насколько хорошо вы помните культовое советское произведение кинематографа.Cоветский телевизионный сериал по мотивам рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе в свое время полюбили как в СССР, так и за его пределами. В наши дни эту интерпретацию всемирно известной истории вспоминают не так часто, что делает данное произведение недооцененным. Исправляем ситуацию.