Тысячелетие Суздаля: представлена афиша событий в честь грандиозного исторического юбилея...

"Тысячелетие Суздаля": представлена афиша событий в честь грандиозного исторического юбилея городаТысячелетие Суздаля. Событиями в честь грандиозного исторического юбилея будет наполнено все лето. Что точно, нельзя пропустить? Об этом в обзоре Марии Платанюк.Сказочный тысячелетний Суздаль приглашает! Насыщенными в городе-юбиляре будут все 3 месяца лета. Афиша событий в честь градиозного исторического юбилея свёрстана. И давайте вместе узнаем, зачем и когда стоит ехать в Суздаль в самое долгожданное время года.Итак, ИЮНЬ.6-14 июня - "Симфоническая экспедиция"Марафон праздничных событий откроет первый музыкальный фестиваль "Симфоническая экспедиция". Он стартует уже 6 июня, в день рождения маэстро Артёма Маркина. А завершится 14-ого числа. "Экспедиционный формат" по мысли заслуженного артиста России Артёма Маркина, сохранит принцип культурно-исторического путешествия, но с акцентом на симфонической музыке.7-9 июня - "Музыкальная экспедиция"Продолжит свой путь и "Музыкальная экспедиция" под руководством прославленного российского виолончелиста Бориса Андрианова. Фестиваль пройдёт с 7 по 9-ое июня в Суздале и Суздальском районе.Рай - и для караванеров. Это тоже готов доказать Суздаль.12 июня- "Абунафест-2024"Уже 12 -ого июня древний город примет АБУНАФЕСТ 2024. Крупнейший ежегодный фестиваль автотуризма, караванеров и автопутешественников.12 июня- выставка "Русский Феникс: Суздальская земля"Также 12-ого июня в День России в Суздале- городе с историей в тысячу лет- откроется грандиозная выставка "Русский Феникс: Суздальская земля". Будут представлены уникальные экспонаты из Собраний Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Город-музей Суздаль- это, конечно же, удивительный, неповторимый ландшафт. И одна из его главных жемчужин- река Каменка.22 июня- карнавальный сап-фестивальТак, уже 22-ого июня главная водная артерия Суздаля и его украшение - Каменка- примет карнавальный сап-фестиваль. Это будет самый большой костюмированный заплыв на сапах по реке Каменке.23 июня- праздник народных ремесёлСуздаль,это конечно, и хранитель традиций. 23-его июня- на Троицу- можно побывать на празднике народных ремёсел. Его площадкой, по традиции, станет Музей деревянного зодчества. Как звучит Суздаль? Можно услышать на фестивале Дениса Мацуева "Альма Матер: Новые имена".29-30 июня- фестиваль Дениса Мацуева "Альма Матер: Новые имена"В тысячелетнем городе он пройдет с 29-ого по 30-ое июня.28 июня - первый летний фестиваль национальных театров РоссииА днем ранее, 28-ого числа в историческом городе пройдёт первый летний фестиваль национальных театров России.Целый калейдоскоп ярких событий!!!ДАЛЕЕ- ИЮЛЬ.Середина лета. И здесь Суздаль тоже готов удивить. Июль зазвучит блюзом...5-7 июля- блюз-байк-фестивальОткроет череду июльских событийных подарков- 15-ый ежегодный блюз-байк фестиваль. Это будет главный блюз-фестиваль России и международный праздник мотокультуры.7-8 июля- Мариинский театр в Спасо-Евфимиевом монастыре7-8-ого июля- грандиозный музыкальный подарок Суздалю, всем его жителям и гостям преподнесёт Мариинский театр под руководством маэстро Валерия Гергиева, давнего друга владимирской земли. Так, 7-8-ого июля знаменитый Мариинский театр в стенах Спасо-Евфимиевой обители представит оперу- "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".Каков Суздаль на вкус? О главном символе города писал еще первый историк Суздаля- ключарь Богородице-Рождественского собора Анания Фёдоров в своём "Сказании о богоспасаемом граде Суздале". И, конечно, это огурцы.13 июля - 22-ой Международный праздник ОгурцаТак, 13-ого июля 2024-ого года Суздаль пригласит на 22-ой ежегодный праздник Огурца. С хрустом он по традиции пройдет в музее деревянного зодчества.Еще одна грань Суздаля- это город спорта.19-21 июля- фестиваль бегаС 19 до 21-ое июля город-музей примет фестиваль бега по пересечённой местности- Голден Ринг Ультра Трэйл 100.АВГУСТ1-19 августа- фестиваль "Голоса СуздаляВ третий месяц лета Суздаль наполнит духовная музыка. Тысячелетний город примет международный фестиваль "Голоса Суздаля". Он продлится с 1 по 19 августа.3 августа- "Дербенёвские посиделки"3 августа на суздальской земле пройдут Дербенёвские посиделки.А с 9-ого по 11-ого августа настоящий праздничный марафон. Итак, в августе Суздаль приглашает на фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град", всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне", а также фестиваль народного творчества "Суздальский хоровод", сцены из оперы "Руслан и Людмила", фестиваль суздальских народных промыслов и ремёсел.Суздаль ЖДЕТ, Суздаль зовёт!!! И готов подарить незабываемые впечатления всем гостям своего юбилея!!!