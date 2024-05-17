Участок дороги М-7 от поворота на Южный объезд Владимира до «Ленты» отремонтируют. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчика ищет Упрдор «Москва – Нижний Новгород».

Участок дороги М-7 от поворота на Южный объезд Владимира до «Ленты» отремонтируют. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Подрядчика ищет Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Стоимость контракта – 715 с половиной миллионов рублей. В первую очередь ремонтом предусмотрен демонтаж существующего покрытия, дорожных знаков, пешеходного ограждения, бортового камня, остановок. Все виды работ указаны в описании