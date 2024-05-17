В Коврове снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии По улице Набережная города...

В Коврове снесли многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянииПо улице Набережная города Коврова расположен 4-этажный многоквартирный дом № 7 1934 года постройки, находящийся в аварийном состоянии и подлежащий сносу. Ковровской городской прокуратурой проведена проверка."Объект представляет собой не эксплуатируемое высотное кирпичное строение, имеющее оконные проемы и входы. Доступ в указанное строение не ограничен, имеется возможность попасть через проемы внутрь здания, забраться на верхние этажи. Никаких строительных, восстановительных работ на объекте не ведется. Ограждение отсутствует, здание свободно для доступа на его территорию неопределенного круга лиц", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Прокурором в Ковровский суд направлено исковое заявление об обязании администрации города ограничить доступ неопределенного круга лиц в указанный дом, а в последующем произвести его снос.Решением суда требования прокурора признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.В настоящее время органом местного самоуправления решение суда исполнено в полном объеме, аварийный дом снесен.Фото: пресс-служба областной прокуратуры