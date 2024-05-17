В Ковровском районе завершился региональный этап военно-патриотической игры Зарница Региональный...

В Ковровском районе завершился региональный этап военно-патриотической игры "Зарница"Региональный этап военно-патриотической игры "Зарница" - для участников среднего возраста - завершился в Ковровском районе."Средняя" - это от 11 до 13 лет. Младшая группа - от 7 до 10. Старшая - от 14 до 17-ти. Ребята соревновались в умении вести себя в экстремальных ситуациях, показали навыки начальной военной подготовки. И примерили разные роли: от командира отряда до топографа и военкора.Первое место завоевала команда "Улица Менделеева" из Гусь-Хрустального. Они прошли во всероссийский этап "Зарницы".- Где у нас еще будет возможность попробовать себя в роли штурмовика, сапера, военного корреспондента или даже командира отряда? Новые испытания, новые технологии. Все это поможет нам стать самым классным поколением патриотов.