В Муроме агрессивная овчарка насмерть растерзала Йоркширского терьера. Кто понес...

В Муроме агрессивная овчарка насмерть растерзала Йоркширского терьера. Кто понес наказание?Жительницы Мурома в 2014 году купили Йоркширского терьера по кличке Оскар за 43 000 рублей.Во время очередной прогулки на них напала овчарка, которая находилась на улице без поводка и намордника. Одна из хозяек взяла Оскара на руки, чтобы попытаться его спасти. Но для агрессивный собаки это не стало препятствием к нападению.В результате хозяйкам причинены телесные повреждения виде укусов. Терьера пытались реанимировать в ветеринарной клинике, но он скончался.За помощью женщины обратились в Муромский городской суд, который привлек хозяина овчарки к административной ответственности в виде предупреждения.Помимо этого с ответчика взыскали возмещение материального ущерба: стоимость собаки в размере 43 000 рублей, а также компенсация морального вреда в сумме 5 000 рублей за причинение телесных повреждений, компенсация морального вреда за потерю питомца – 10 000 рублей в пользу каждой.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений