В Муроме агрессивная овчарка насмерть растерзала Йоркширского терьера. Кто понес...
В Муроме агрессивная овчарка насмерть растерзала Йоркширского терьера. Кто понес наказание?
Жительницы Мурома в 2014 году купили Йоркширского терьера по кличке Оскар за 43 000 рублей.
Во время очередной прогулки на них напала овчарка, которая находилась на улице без поводка и намордника. Одна из хозяек взяла Оскара на руки, чтобы попытаться его спасти. Но для агрессивный собаки это не стало препятствием к нападению.
В результате хозяйкам причинены телесные повреждения виде укусов. Терьера пытались реанимировать в ветеринарной клинике, но он скончался.
За помощью женщины обратились в Муромский городской суд, который привлек хозяина овчарки к административной ответственности в виде предупреждения.
Помимо этого с ответчика взыскали возмещение материального ущерба: стоимость собаки в размере 43 000 рублей, а также компенсация морального вреда в сумме 5 000 рублей за причинение телесных повреждений, компенсация морального вреда за потерю питомца – 10 000 рублей в пользу каждой.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений