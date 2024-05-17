Владимирцам на заметку: состав «Ласточки» будет увеличен в майские выходные На сайте РЖД...

Владимирцам на заметку: состав «Ласточки» будет увеличен в майские выходныеНа сайте РЖД опубликовали информацию об увеличении составов скоростных поездов «Ласточка» в майские выходные. Сдвоенные составы начнут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва.Из столицы России десятивагонный состав отправится 19 и 26 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13.Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 20 и 27 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений