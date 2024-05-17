Команда Владимирской области завоевала 10 медалей на первенстве России и всероссийских соревнованиях по радиоспорту в группе дисциплин «спортивная радиопеленгация». Наш регион

Команда Владимирской области завоевала 10 медалей на первенстве России и всероссийских соревнованиях по радиоспорту в группе дисциплин «спортивная радиопеленгация». Наш регион представляли 35 спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет. Соревнования проходили в Самаре на четырех дистанциях с 8 по 13 мая. С помощью карты местности, компаса и специального координатора нужно было найти радиопередатчики