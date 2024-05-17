Владимирская команда «охотников на лис» стала лучшей в России.

Владимирская команда «охотников на лис» стала лучшей в России. Наши земляки приняли участие в первенстве России по спортивной радиопеленгации и завоевали 10 медалей. Об этом 16 мая рассказала регионального Минспорта.Соревнования по радиоспорту проходили в Самаре с 8 по 13 мая 2024 года. Мероприятие собрало более 300 участников из 18 субъектов РФ. Честь Владимирской области защищали 35 человек в возрасте от 10 до 20 лет.Земляки поздравляют своих спортсменов и желают им новых побед.