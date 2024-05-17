Предприятие по свиноводству «Владимирское» длительное время не выплачивало заработную плату 71 сотруднику. На момент прокурорской проверки задолженность превышала 22 миллиона рублей. Из

Предприятие по свиноводству «Владимирское» длительное время не выплачивало заработную плату 71 сотруднику. На момент прокурорской проверки задолженность превышала 22 миллиона рублей. Из пресс-релиза прокуратуры области. По результатам проверки на основании постановлений прокурора организация и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы)