Предприятие по свиноводству «Владимирское» длительное время не выплачивало заработную плату 71 сотруднику. На момент прокурорской проверки задолженность превышала 22 миллиона рублей. Из
<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2024-vladimirskij-svinokompleks-zadolzhal-rabotnikam-22-milliona-rublej.html" target="_blank">Владимирский свинокомплекс задолжал работникам 22 миллиона рублей</a> - Предприятие по свиноводству «Владимирское» длительное время не выплачивало заработную плату 71 сотруднику. На момент прокурорской проверки задолженность превышала 22 миллиона рублей. Из
[url=https://33live.ru/novosti/17-05-2024-vladimirskij-svinokompleks-zadolzhal-rabotnikam-22-milliona-rublej.html]Владимирский свинокомплекс задолжал работникам 22 миллиона рублей[/url] - Предприятие по свиноводству «Владимирское» длительное время не выплачивало заработную плату 71 сотруднику. На момент прокурорской проверки задолженность превышала 22 миллиона рублей. Из