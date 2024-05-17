Из торговой точки во Владимире правоохранители изъяли около 1,5 тыс. пачек немаркированных сигарет.

Из торговой точки во Владимире правоохранители изъяли около 1,5 тыс. пачек немаркированных сигарет. Об этом рассказала УМВД России по региону.Было установлено, что в апреле 2024 года 53-летний бизнесмен купил в Подмосковье контрафактную табачную продукцию, чтобы продать её во Владимире. Стоимость конфискованных сыграет превысила 150 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.