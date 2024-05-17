Во Владимире недоношенного малыша отправили на реабилитацию в Москву
Неонатологи Областной детской...
Во Владимире недоношенного малыша отправили на реабилитацию в Москву
Неонатологи Областной детской клинической больницы совместно с коллегами из ФГАУ НМИЦ "Здоровья детей" Минздрава России спасли жизнь новорожденному ребенку.
В апреле специалисты ОДКБ и федеральные эксперты провели рабочее совещание по теме "Приоритетные направления совершенствования медицинской помощи и улучшения прогноза в неонатологии".
Владимирские врачи совместно с руководителем отделения патологии новорожденных и детей раннего возраста Миланой Басаргиной провели осмотр маленьких пациентов с Бронхолёгочной дисплазией.
За жизнь мальчика, рожденного на 29 неделе с весом 1200 грамм, боролись уже 4 месяца. Он набрал 3,4 кг и подрос на 14 см. Перенёс не одно заболевание глубоконедоношенных детей. И вот остался самый важный этап- реабилитация, которая пройдет в Москве.
Фото: Областная детская клиническая больница г.Владимир
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